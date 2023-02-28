Унікальні монументальні споруди: археологи виявили у Франції 6000-річне поселення

Не так давно «ФАКТИ» писали про те, що у Данії розкопано зал, де бенкетували вікінги. А зараз надійшла новина з Франції, де археологи розкопали залишки серії дерев'яних будівель всередині оборонної огорожі, які були побудовані в той самий час, коли зводилися перші кам'яні пам'ятники, пише ресурс arkeonews.

Люди в західній і центральній Франції будували різноманітні мегалітичні пам'ятники в епоху неоліту (неолі́т — період історії людства, який тривав від 10-го до поч. 3-го тис. до н. е. — Авт.), в тому числі кургани і «дольмени» — тип однокамерних гробниць, що підтримуються двома або більше вертикальними мегалітами (кам'яними блоками — Авт.). У той час, як ці кам'яні пам'ятники є видимими і витримали випробування часом, сліди домівок тих, хто їх будував, знайти було складніше — до цього часу. Тепер доктор Вінсент Ард з Французького національного центру наукових досліджень та команда дослідників, що працюють у департаменті Шаранта, виявили перше відоме житло, що належало одним з перших мегалітичних будівельників Європи.

«Давно відомо, що найдавніші європейські мегаліти з'явилися на узбережжі Атлантичного океану, але місця проживання їх будівельників залишалися невідомими, — сказав доктор Вінсент Ард. — Відтоді, як ]х вперше виявили під час аерофотозйомки у 2011 році, місцевість у Ле Пеу, що в комуні Шарме, стала об'єктом інтенсивного дослідження».

Результати цієї роботи, опубліковані в журналі Antiquity, свідчать, що дослідники виявили частокіл, що оточував кілька дерев'яних будівель, збудованих у п'ятому тисячолітті до н.е. Це робить їх найдавнішими дерев'яними спорудами в регіоні і першим житловим об'єктом, сучасним творцям неолітичних пам'ятників. Було знайдено щонайменше три будинки, кожен довжиною близько 13 метрів, згруповані разом на вершині невеликого пагорба, обнесеного частоколом. За словами дослідників, споруди в Ле Пеу є як найдавнішими з відомих дерев'яних споруд у регіоні, так і першим відомим житлом, яке існувало в той самий час, коли будувалися неолітичні пам'ятники. Щоб перевірити це, археологи провели радіовуглецеве датування, яке показало, що ці пам'ятники є сучасними поселенню, що знайдене в Ле Пеу, що дозволяє припустити, що ці два місця пов'язані між собою.

Хоча жителі Ле Пеу, можливо, будували пам'ятники мертвим, вони також вкладали багато часу і зусиль у захист живих. Аналіз палеогрунту, знайденого на цьому місці, показав, що доісторичне житло було розташоване на мисі, який межував з болотом. Цей природний захист був посилений ровом, який викопали навкруги поселення. Вхід мав особливо потужний захист з двома монументальними спорудами. Схоже, що вони були пізнішими доповненнями, що вимагало засипання частини оборонного рову.

Як пише видання, ця пам'ятка свідчить про існування унікальних монументальних споруд, ймовірно, оборонних. Це свідчить про зростання соціальної напруженості в неоліті. Однак ці вражаючі оборонні споруди могли виявитися недостатніми, оскільки всі будівлі в Ле Пеу, схоже, були спалені близько 4400 року до нашої ери. Втім, таке руйнування допомогло зберегти пам'ятку. Вчені сподіваються, що майбутні дослідження в Ле Пеу продовжать давати уявлення про життя людей, чиїм єдиним відомим внеском в історію людства є меморіальні пам'ятники. Вже зараз це демонструє монументальний масштаб їхніх житлових об'єктів, який був безпрецедентним у доісторичному атлантичному суспільстві.

Нагадаємо, два саркофаги, виявлені під Нотр-Дам, починають розкривати свої таємниці.

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram