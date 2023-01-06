У Данії розкопано зал, де бенкетували вікінги: ЗМІ

Час від часу археологи дивують нас несподіваними відкриттями давніх часів. Археологи з об'єднаних Музеїв Північної Ютландії під час охоронно-рятувальних розкопок на півночі Данії виявили великий зал вікінгів часів Гаральда Синьозубого, повідомили в установі nordjyskemuseer.dk.

«Це найбільша подібна знахідка епохи вікінгів за останні десять років, і ми не бачили нічого подібного тут, у Північній Ютландії, навіть незважаючи на те, що розкопки були проведені лише частково», — говорить керівник розкопок і археолог Томас Руне Кнудсен з музею Nordjyske Museer.

Зал сягав до 40 метрів завдовжки і 8−10 метрів завширшки, мав 10−12 дубових стовпів, які підтримували дах. Вони прямокутні в перерізі та мають розміри до 90×50 см. І він не просто трохи більший за середньостатистичний будинок, адже зала, за словами Томаса Руне Кнудсена, була престижною будівлею, яка, окрім більш повсякденної функції, ймовірно, також була місцем збору для політичних зустрічей та великих зборів вікінгів. Конструкція довгої зали нагадує будинки, знайдені в кільцевих фортецях Харальда Блутона, до яких відносяться Фюркат поблизу Хобро і Аггерсборг поблизу Аггерсунда, що є однією з причин, чому залу можна попередньо датувати пізньою епохою вікінгів, тобто другою половиною 900-х або першою половиною 1000-х років.

«Ми змогли розкопати лише частину зали, але на сході, ймовірно, є ще кілька будинків, прихованих під болотом. Будівля залу такого характеру рідко стоїть на самоті, — каже Томас Руне Кнудсен. — Цілком можливо, що це був один з великих маєтків епохи вікінгів, в якому мешкала одна з важливих і впливових родин регіону. Але на цьому історія не закінчується, адже з певною долею вірогідності ми можемо назвати цей рід, оскільки нам відомо про рунічний камінь в околицях Хунне, який може бути датований саме цим періодом. Півтораметровий камінь стоїть у церкві Хунне, неподалік від місця розкопок, і на ньому викарбувано текст: „Хове, Торкільд, Торбйорн поставили батькові своєму Рунульву Раднику камінь“. Він датується 970−1020 роками».

Розкопано лише близько половини Зали вікінгів, але розкопки планується відновити після свят, якщо дозволять погодні умови. Також буде проведено культурологічне датування знахідки, щоб можна було більш точно датувати зал. Результати очікуються наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, що скелет в якому росіяни «розгледіли» рештки засновника москви, певно, належав жінці: несподіваний поворот в історії княжого саркофага, знайденого в Києві.

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram