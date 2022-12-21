Два саркофаги, виявлені під Нотр-Дамом, починають розкривати свої таємниці: історики

Встановлено власника одного з двох саркофагів, знайдених у розкопках на перетині нефа і трансепту Собору Паризької Богоматері на початку цього року, про це повідомляє видання Arkeonews.

Нагадаємо, собор сильно постраждав від пожежі у квітні 2019 року. Дві свинцеві труни у формі людини були виявлені на перетині трансепту, коли розпочалися відновлювальні роботи на склепінні та шпилі паризького собору. У першій труні знаходяться останки Антуана де ла Порта, впливового високопоставленого священнослужителя, який помер напередодні Різдва 1710 року у віці 83 років. На свинцевій труні встановлено бронзову табличку, яка ідентифікує покійного як Антуана де ла Порта, каноніка собору Паризької Богоматері.

Де ла Порт був заможною людиною, який замовив багато творів мистецтва, що зараз знаходяться в Луврі, в тому числі «Месу каноніка Антуана де ла Порта». Також він пожертвував 10 000 ліврів на ремонт хору Собору Паризької Богоматері. Археологи відзначили, що де ла Порт мав «надзвичайно гарні зуби». Незважаючи на те, що інша свинцева труна антропоїдної форми, виявлена у більш глибокому археологічному шарі, є старішою, ні її точна дата, ні особа її мешканця невідомі, і вона може залишатися такою на невизначений час.

Ця могила містить останки чоловіка, ймовірно, віком близько тридцяти років, якого назвали «Кавалер», оскільки його тазові кістки свідчать про те, що він був досвідченим вершником. Оскільки він був похований в такому місці, немає сумнівів, що цей чоловік належав до вищого класу. Він мав хронічну хворобу, яка зруйнувала майже всі його зуби. Також у нього був деформований череп, що, ймовірно, було спричинено носінням пов'язки на голові в дитинстві.

Ерік Крубезі, професор біологічної антропології Університету Тулузи ІІІ, який спостерігав за відкриттям гробівців, зазначив, що ці двоє чоловіків, очевидно, були важливими для своїх епох, оскільки були поховані в таких престижних гробницях в самому центрі собору.

Поховання в соборі відбувалися протягом усього середньовічного та сучасного періодів, а найвидатніші особи були поховані в найкращому місці біля вівтаря. Свинцеві труни також були предметом розкоші, доступним лише заможним людям. Ці два приклади діаметрально протилежні. Один — антропоїдний (за формою нагадує людське тіло), а інший — квадратний. Вони мають різні способи виготовлення, сплави та вік, оскільки були виявлені в різних археологічних шарах.

Після того, як у квітні 2019 року пожежа майже знищила 850-річний собор, одну з найбільш символічних і відвідуваних пам'яток Парижа, президент Еммануель Макрон пообіцяв, що за п'ять років він буде відбудований і готовий до проведення меси.

Нагадаємо, археолог розповів про унікальну знахідку: «Біля стін Софії Київської ми знайшли фрагмент старовинної золотої ікони, ймовірно візантійської».



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