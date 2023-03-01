Допоможуть привести фігуру в норму: дослідники розповіли, чому груші слід вживати кожному

Груші — це солодкі фрукти, якими насолоджуються з давніх-давен. Вони не тільки смачні, але й мають багато переваг для здоров'я, які підтверджені науковими дослідженнями, пише автор блогу vegan.rocks.

Ці фрукти містять невелику кількість фолатів, провітаміну А та ніацину. Фолати та ніацин важливі для функціонування клітин та виробництва енергії, а провітамін А підтримує здоров'я шкіри та загоєння ран. Груші також є багатим джерелом важливих мінералів, таких як мідь і калій. Мідь відіграє важливу роль в імунітеті, метаболізмі холестерину та роботі нервової системи, а калій підтримує м'язові скорочення та роботу серця.

Крім того, ці фрукти є чудовим джерелом поліфенольних антиоксидантів, які захищають клітини від окислювального пошкодження. Шкірка груші містить до шести разів більше поліфенолів, ніж м'якоть. Груші є чудовим джерелом розчинної та нерозчинної клітковини, яка необхідна для здоров'я травлення. Ці волокна допомагають підтримувати функцію кишківника, пом'якшуючи випорожнення. Одна груша середнього розміру (178 грамів) містить 6 грамів клітковини — 22% добової потреби у клітковині. Крім того, розчинна клітковина живить здорові бактерії у вашому кишківнику. Таким чином, вони вважаються пребіотиками, які асоціюються зі здоровим старінням і поліпшенням імунітету.

Харчові волокна, зокрема, можуть допомогти полегшити запори. У 4-тижневому дослідженні 80 дорослих із цим захворюванням отримували 24 грами пектину — типу клітковини, що міститься у фруктах — на день. Вони відчули полегшення від закрепів і збільшення рівня корисних бактерій у кишечнику.

Хоча запалення є нормальною імунною реакцією, хронічне або тривале запалення може бути шкідливим для вашого здоров'я. Воно пов'язане з певними захворюваннями, включаючи хвороби серця та діабет 2 типу. Груші є багатим джерелом флавоноїдних антиоксидантів, які допомагають боротися із запаленням і знижують ризик захворювань. Крім того, груші містять кілька вітамінів і мінералів, таких як мідь і вітаміни С і К, які також борються із запаленням. Груші містять кілька сполук, які можуть мати протиракові властивості. Наприклад, було доведено, що вміст антоціану та коричної кислоти в грушах ефективний проти раку. Деякі дослідження показують, що дієта, багата на фрукти, в тому числі груші, може захистити від деяких видів раку, включаючи рак легенів, шлунка та сечового міхура.

Крім того, вважається, що регулярне вживання груш та інших фруктів з білою м'якоттю знижує ризик інсульту. 10-річне дослідження, в якому взяли участь понад 20 000 осіб, показало, що кожні 25 грамів фруктів з білою м'якоттю, з'їдених щодня, знижують ризик інсульту на 9,0%. Груші низькокалорійні, містять багато води та клітковини. Таке поєднання робить їх ідеальним продуктом для схуднення, оскільки клітковина і вода допомагають вам залишатися ситими. Як би ви їх не їли, не забудьте з'їсти шкірку, щоб отримати максимум поживних речовин.

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