«Не частіше ніж два-три рази на тиждень»: дієтологиня розповіла про унікальну користь квасолі та скільки її слід вживати

У вересні українські господарі зібрали гарний урожай квасолі, то ж більшість включають її до свого меню. Вона корисна для серця, адже містить багато магнію, сприяє нормалізації серцевого тиску і захищає від захворювань судин. Втім, через здатність викликати підвищене газоутворення не всі її беруться споживати. Чим ще корисна квасоля, і кому слід бути із нею обережним — читайте далі.

- Квасолю можна віднести до одного з самих корисних продуктів для здоров'я людини, які під час обробки не втрачають своїх корисних властивостей. До її складу входять білок, які засвоюються організмом людини на 70−80%, — розповіла «ФАКТАМ» Галина Бурковська, дієтолог, консультант щодо здорового способу життя. — 100 грамів вареної квасолі містить у своєму складі 22,8 грамів вуглеводів, 6,4 грами клітковини, 0,5 грамів жирів, вітаміну К: 8,4 мкг (10% денної норми), фосфору: 138 мг (14% денної норми). Всього 200 г квасолі містять добову норму калію, заліза і марганцю, селену і магнію, а також цинку. Квасоля це альтернатива м'ясному харчуванню для вегетаріанців та під час посту.

- Які її лікувальні властивості?

- Квасолю з давніх часів використовують для налагодження процесів травлення в нашому організмі. Вона стимулює розвиток корисних бактерій в кишківнику та допомагає нашому організму виводити надлишки холестерину, шлаки та токсини. Вона корисна людям, які мають закрепи через свою легку послаблюючих дію. Її використовують, як сечогінний природній смачний засіб.

Залізо, яке міститься в квасолі, а це 2,2 міліграми (12% денної норми), допомагає покращити імунітет.

Завдяки великій кількості сірки, а це 159 міліграм на 100 грамів квасолі, квасоля корисна при кишкових інфекціях, ревматизмі, захворюваннях шкіри, бронхів.

Мідь, а це 0,2 мг (10% денної норми), сприяє синтезу гемоглобіну та адреналіну.

Корисною є квасоля при лікуванні атеросклерозу, гіпертонії, порушеннях серцевого ритму, печінки, нирок, жовчного міхура.

- Чи можна її вживати тим, хто на дієті?

- Так, квасоля є корисною для тих, хто на дієті. Та при складанні програми харчування потрібно враховувати особливості кожного окремого організму. Її калорійність 309 кілокалорій, це дозволяє зменшити кількість м'яса та риби в раціоні, що покращить фізичний стан людини та допоможе скинути зайві кілограми. Квасоля пригнічує апетит і це не дозволяє з'їсти більше, ніж потрібно організму. Вона також перешкоджає засвоєнню швидких вуглеводів та знижує кількість калорій. Рослинні волокна благотворно впливають на роботу харчової системи, сприяють очищенню кишківника та покращують моторику. Стакан квасолі — 200 грамів, задовільняє добову потребу організму в клітковині. Незважаючи на те, що квасоля смачна та корисна, її не варто вживати занадто часто. Я рекомендую вживати квасолю не частіше ніж два-три рази на тиждень разом з овочами та в супах.

- Як порадите заготовити цей овоч?

- Зберігати квасолю в домашніх умовах ви можете в холодильнику, морозильній камері, в скляних банках та тканинних мішечках, головне її перед цим обов'язково просушити та перебрати. Потрібно також пам'ятати, що квасолю любимо не тільки ми. Щоб не заводились комахи, при зберіганні в кімнатній температурі, бажано в банку покласти трохи зернят кропу, нарізаний часник та щільно закрити кришкою.

- В якому вигляді й з чим радите поєднувати у стравах, аби це приносило лише користь?

- Квасолю не можна вживати в сирому вигляді так, як до її складу входить багато ядовитих компонентів, які руйнуються тільки під час термічної обробки. Квасолю потрібно готувати довго і бажано перед термічною обробкою замочити її в розчині соди на пару годин. Її рекомендується вживати разом зі спеціями, для того щоб зменшити газоутворення. Кожна людина спеції обирає по смаку, мені, до прикладу, подобається квасоля з кропом та карі чи куркумою.

- Кому все ж не варто її споживати?

- Споживання квасолі потрібно обмежити людям, які страждають подагрою та мають схильність до цієї хвороби. До складу квасолі входять пурини, під час розпаду яких виділяється сечова кислота, підвищений рівень якої може привести до подагри. Варто з обережністю вживати квасолю людям похилого віку та дітям, а також людям з хворобою шлунково-кишкового тракту.

- Із якого віку квасолю можна давати дітям?

- Молоду стручкову квасолю діткам можна давати з 7−8 місяців, a зрілу — не раніше двох років. Головне, щоб батьки пам'ятали про те, що квасолю потрібно готувати правильно, їсти нечасто і невеликими порціями. Харчуйтесь із задоволенням та користю для себе.

Нагадаємо, пані Галина вже розповідала «ФАКТАМ» про користь журавлини.

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