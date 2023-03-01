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В метро Києва стався новий збій: в КМДА порадили, як в таких випадках сплачувати за проїзд

9:49 1 березня 2023
ЄКвиток

Вранці в середу, 1 березня, у київському метрополітені стався новий збій.

Цього разу на станціях не працювали автомати самообслуговування, повідомили у КМДА.

Зазначається, що пасажири тимчасово не могли придбати паперові QR-квитки та транспортні картки, а також поповнити їх через автомати.

Проте в таких випадках, радять чиновники, сплатити проїзд у метро можна:

  • транспортною карткою;
  • QR-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, нещодавно у київській підземці також стався збій, через який на всіх станціях метро призупинили продаж паперових QR-квитків.

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