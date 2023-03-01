В метро Києва стався новий збій: в КМДА порадили, як в таких випадках сплачувати за проїзд
Вранці в середу, 1 березня, у київському метрополітені стався новий збій.
Цього разу на станціях не працювали автомати самообслуговування, повідомили у КМДА.
Зазначається, що пасажири тимчасово не могли придбати паперові QR-квитки та транспортні картки, а також поповнити їх через автомати.
Проте в таких випадках, радять чиновники, сплатити проїзд у метро можна:
- транспортною карткою;
- QR-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, нещодавно у київській підземці також стався збій, через який на всіх станціях метро призупинили продаж паперових QR-квитків.259
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram