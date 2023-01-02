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Колапс в метро Києва: частково не працюють турнікети

11:19 2 січня 2023
Турнікет в метро

Після повітряної атаки на Київ минулої ночі у мережі відбувся перепад напруги, який призвів до технічного збою у роботі автоматики на станціях метрополітену. Відповідно, лінійка турнікетів працює не в повному обсязі.

Згідно з інформацією КМДА, збої відбулися переважно на станціях «синьої» та «червоної» гілок метро, тоді як більша частина станцій «зеленої» гілки — «Сирець», «Палац Спорту», «Кловська», «Дружби народів», «Видубичі», «Славутич», «Осокорки», «Позняки», «Харківська» — працюють у звичайному режимі.

Про повне відновлення роботи турнікетів киянам обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, в перший день нового року уламки ракети заблокували рух поїздів на одній із гілок метро.

Фото facebook.com/kyivmetro/

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