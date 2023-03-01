Ексодноклубник Зозулі з трагічною долею загинув під колесами поїзда (фото, відео)

Експівзахисник іспанських клубів «Ельче», «Кордова», «Луго», «Ов'єдо» та «Альбасете», а також румунського «Клужа» Пелайо Ново трагічно загинув у 32 роки під колесами поїзда поблизу Ов'єдо, повідомляє Marca.

Футболіст завершив кар'єру в березні 2018 року, коли під час розмови телефоном впав з третього поверху командного готелю в Уесці напередодні матчу у складі «Альбасете» (Пелайо грав в одній команді з українцем Романом Зозулею) проти місцевого клубу. Тоді Ново провів у лікарні 51 день і через частковий параліч нижньої частини тіла міг пересуватися лише за допомогою милиць.

Але Пелайо не здався і почав серйозно займатися тенісом на інвалідних візках. Зокрема, у червні минулого року він виступав на відкритому чемпіонаті Великої Британії. Вісім місяців тому ексфутболіст одружився зі своєю подругою Ісіарою, з якою ще раніше відкрив салон для стрижки собак Dogs N'Roses.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор історичного голу збірної Австрії загинув під колесами швидкісного поїзда.

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