«Ми з путіним детально обговорювали ці питання»: лукашенко вперше висловився про наміри росії анексувати білорусь

Секретний документ, який, як кажуть, надійшов з кремля, нещодавно викликав хвилю обурення. У ньому йдеться про те, що москва планує поглинання білорусі до 2030 року. Про це повідомили кілька європейських ЗМІ, в тому числі Süddeutsche Zeitung (SZ). Згідно з повідомленням, путінські стратеги хочуть проникнути в країну у політичному, економічному й військовому сенсах. Диктатор лукашенко зробив свою першу публічну заяву з приводу цих повідомлень.

За його словами, європейські доповіді є спробою вбити клин між сусідніми країнами.

«Чи є у нас своя стратегія? Так. Чи є своя стратегія у росії (великої ядерної держави)? Так. І у росії також є своя стратегія щодо білорусі — жити в мирі й дружбі зі своїми братами», — цитує його слова державне інформаційне агентство «Белта».

Він також неодноразово наголошував на незалежності та суверенітеті своєї країни. У цьому, за його словами, він солідарний з президентом росії путіним.

«На останній зустрічі ми детально обговорювали ці питання», — сказав лукашенко.

Що було очікувано, він відкинув повідомлення про стратегію росії щодо поглинання його країни як нісенітницю. Однак не виключив, що такий документ міг існувати ще кілька років тому. Восени 2021 року він домовився з путіним про спільний економічний простір для двох країн і посилення військової співпраці між державами.

За повідомленнями ЗМІ, витік кремлівських документів під назвою «Стратегічні цілі Російської Фдерації в Білорусі» також датується 2021 роком. У них описано, як москва має намір анексувати білорусь до 2030 року на основі коротко-, середньо- та довгострокових цілей. Експерти розвідки вважають ці документи достовірними.

Тим часом американський Інститут дослідження війни (ISW) вважає, що кремль, ймовірно, включить елементи білоруської оборонної промисловості у свої зусилля з переоснащення російської армії для підтримки війни з Україною.

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