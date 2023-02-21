«Повне поглинання»: журналісти отримали секретний документ, в якому названо справжні цілі росії щодо білорусі

У вівторок, 21 лютого, оприлюднено 17-сторінковий секретний документ під назвою «Стратегічні цілі Російської Федерації в Білорусі». Він датується літом 2021 року. Документ називає політичні, військові, економічні та соціальні цілі кремля в білорусі. Вони поділяються на три категорії — короткострокові (до 2022 року), середньострокові (до 2025 року) та далекострокові (2030 рік).

Доступ до документа вдалося забезпечити завдяки спільним зусиллям низки видань з різних країн. Це журналісти Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, Expressen та Independent, VSquare та Frontstory, центру «Досьє» та Білоруського розслідувального центру.

По суті, це поетапний план кремля щодо повного приєднання білорусі до росії до 2030 року. Справжність документа повністю кінця підтвердити поки що неможливо, проте західні експерти вважають, що його автентичність не викликає сумнівів.

«Зміст документа абсолютно правдоподібний та відповідає тому, що ми вже спостерігаємо», — заявив високопосадовець розвідки однієї із західних країн німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

«За своєю зовнішньою формою документ нагадує стандартний документ російської бюрократії чи політичного управління», — наголошує заступник директора Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Мартін Краг.

Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер зазначає, що цілі росії щодо білорусі такі самі, як і щодо України.

«Тільки в білорусі кремль покладається на примус, а не на війну. Але у підсумку метою, як і раніше, є повне поглинання», — каже Карпентер.

Журналісти, які брали участь у розслідуванні, зазначають, що окремі елементи стратегії вже використовувалися росією в інших країнах та регіонах, наприклад, в Абхазії, Південній Осетії та на сході України після його окупації. Це є масова видача російських паспортів місцевим жителям.

У листопаді 2021 року путін і лукашенко підписали план інтеграції росії та білорусі. Він складається з приблизно 30 «дорожніх карт», присвячених різним аспектам інтеграції, зокрема військовим та економічним. Жителі білорусі неодноразово влаштовували акції протесту проти інтеграції їхньої країни з росією.

Секретний документ передбачає «забезпечення переважного впливу російської федерації у сфері соціальної політики, торгівлі, економіки, науки, освіти та культури». Досягнення цих цілей планується за допомогою спрощення процедури отримання громадянами білорусі російських паспортів.

Цитата: «Спрощення процедури необхідне для створення прошарку росіян, зацікавлених в інтеграції, та бізнес-кіл, орієнтованих на російський ринок».

Іншим інструментом автори стратегії бачать освіту. До 2030 року планується відкрити в білорусі пункти складання російського шкільного випускного єдиного держіспиту (ЄДІ).

У документі також йдеться, що реформа конституції білорусі, яку планується схвалити на «всенародному референдумі» у лютому 2022 року, має відбутися в російських інтересах, а білоруські закони слід гармонізувати із законами рф.

У документі також прописані загрози, які можуть перешкодити планам кремля. До них автори стратегії відносять можливість зближення лукашенка з НАТО, вплив на нього «націоналістичних та прозахідних політиків», заміну російських вакцин проти коронавірусу американськими та європейськими, повне переведення системи освіти на білоруську мову.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на окупованій частині Херсонщини пенсіонерів змушують приймати російське громадянство, шантажуючи невиплатою допомоги.

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