Білоруська промисловість на службі у росії: ISW стверджує, що кремль може захопити воєнні заводи

Кремль, ймовірно, включить елементи білоруської оборонної промисловості в свої зусилля з переоснащення російської армії для підтримки тривалої війни з Україною, вважає американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму нещодавньому звіті.

Аналітики відзначають, що олександр лукашенко заявив 17 лютого під час зустрічі з володимиром путіним у москві, що білоруська промисловість готова виробляти літаки Су-25 для російської армії. лукашенко також повідомив, що державний Мінський автомобільний завод розпочав виробництво деталей для російського заводу КамАЗ. Самопроголошений очільник білорусі також висловив готовність підтримати росію у виробництві електронних компонентів, які могли б замінити західний імпорт, втрачений через санкції.

Тим часом, стверджують аналітики американського центру, додаткові Су-25, як і запчастини для вантажівок, «не є необхідним матеріалом для успіху довгострокових російських військових зусиль».

На думку ISW, незалежно від заяв лукашенка, кремль «може реквізувати білоруські заводи і реорганізувати їх для виробництва військової техніки, необхідної російській армії». Центр звертає увагу на те, що російська армія почала використовувати білоруські полігони і білоруських фахівців для підготовки мобілізованих росіян, щоб компенсувати свої можливості, які погіршилися.

«Схоже, що кремль хоче аналогічним чином інтегрувати елементи білоруської оборонної промисловості, щоб збільшити власне виробництво в той час, коли путін намагається відродити російську оборонну промисловість для підтримки затяжної війни з Україною», — оцінює американський аналітичний центр.

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