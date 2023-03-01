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Здоров'я та медицина

Прибрати живіт та боки за 7 хвилин: супертренування на прес з подушкою від Аніти Луценко (відео)

15:50 1 березня 2023
Аніта Луценко

Зіркова тренерка Аніта Луценко продовжує давати поради щодо здорового способу життя, правильного харчування та фізичних навантажень для покращення фігури.

Луценко рекомендує, щоб приборкати жир на животі, треба передивитися своє меню та додати спорт з акцентом на м'язи преса.

Якщо розумно поєднаєте харчування та тренування, то результат можна буде побачити вже за місяць.
Кожну вправу треба робити по 20 разів.

Перша вправа — лягти на килимок, руки з подушкою підняти до гори та по черзі робити удари ногами по подушці.

Вправа № 2 — подушку покласти на ноги, потім піднятись і руками взяти подушку й покласти її на підлогу за голову.

Третя вправа — подушку покласти між ступнями та колінами, далі опускатися вниз й підіймати дві ноги та кругло в спину повертатися.

Далі — подушка між колінами, ноги в обидва боки й опускати ноги 20 разів.

Потім подушку закріпити між стопами й робити сплеск руками з двох сторін.

На відео тренерка детально показала, як робити такі вправи та зауважила, що вони досить важкі — треба докладати зусиль.

Луценко не радить робити тренування на прес:

- вагітним;
- під час місячних, якщо тобі погано;
- протягом 6−8 тижнів після пологів;
- при хворобах опорно-рухового апарату;
- при хворобах серцево-судинної, дихальної, статевої систем.

Раніше «ФАКТИ» писали про ефективний метод схуднення NEAT, який майже ніхто не використовує.

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