Вішак-сушилка для шкарпеток своїми руками: швидко, практично, бюджетно

Сьогодні можна купити величезну кількість різних речей, які полегшують побут. Але багато подібних пристроїв можна зробити своїми руками з підручних матеріалів.

Нещодавно в мережі з'явилось відео, як можна самостійно виготовити вішалку для шкарпеток, гольф, шарфів та інших дрібних предметів гардеробу.

Адже після прання всі предмети одягу потрібно ретельно висушити. І шкарпетки, гольфи, шарфи теж вивішуються найчастіше на балконі. Але ці дрібні речі займають так багато місця на звичайних сушарках, що хочеться сушити їх деінде.

Щоб зробити пристосування для розвішування дрібних предметів одягу, знадобиться лише велика пластикова пляшка (наприклад, з-під питної води) та кілька тримачів-«крокодилів». Вони закріплюються по периметру обрізаної пляшки, і вже на них чіпляють випрані невеликі речі.

Нагадаємо, раніше у мережі порадили нові способи прання з використанням… яєчної шкаралупи.

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