Покладіть яєчну шкаралупу та соду у пральну машину під час прання: результат вас напевне потішить

Багато господинь скаржаться, що при пранні речі часто втрачають свій колір. А відновити його буває дуже складно, а у деяких випадках взагалі неможливо.

Фахівці з прання рекомендують кілька способів, як зберегти одяг, та які прості добавки потрібно покласти у пральну машину.



Ефективний, хоч і не всім відомий спосіб збереження кольору білизни — це трохи шкаралупи у пральну машину.

Яєчна шкаралупа також має м'який ефект відбілювання. Вона, на відміну від відбілювача, не ушкоджує тканину.

Щоб використовувати шкаралупу під час прання, потрібно подрібнити її, покласти в лляну або муслинову сумку й щільно зав'язати. Кількість шкаралупок слід підбирати залежно від інтенсивності забруднення білизни. У складніших випадках може виникнути потреба використовувати кілька пакетів.

Харчова сода або розпушувач допоможе позбавитися слідів поту.

Розчинити кілька пакетів харчової соди або розпушувача у воді. Замочити одяг на кілька годин, а потім його випрати.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як випрати плями на білих речах.

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