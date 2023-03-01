Шукав місця базування техніки ЗСУ: у Миколаєві затримали російського шпигуна

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента. Спецоперація була проведена у Миколаївській області.

Зрадником виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій, повідомили у спецслужбі.



Під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону.

У першу чергу російською спецслужбою йому ставилися завдання — виявити місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами ЗСУ.

Для збору відомостей він «в темну» використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику фсб.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах нашої держави.

Однак, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили російського агента, затримали його і тим самим запобігли передачі ворогу оборонних відомостей.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на фсб і запропонував свою допомогу у війні проти України. Для комунікації з ворогом використовував анонімний месенджер.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором, зброю та боєприпаси.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Суд обрав зраднику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на днях СБУ спіймала кремлівського пропагандиста, який ховався в монастирі УПЦ.

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