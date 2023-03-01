Незважаючи на високі підбори і довгу спідницю: Кейт Міддлтон продемонструвала чудову фізичну форму

Принцеса Кейт влаштувала своєму чоловікові принцу Вільяму забіг на велотренажері. Під час подорожі Південним Уельсом подружжя відвідало фітнес-центр. Там, за повідомленнями ЗМІ, вони дізналися про те, як фізичні вправи можуть зміцнити самопочуття і психічне здоров'я людей, пише t-online.

Королівському подружжю також дозволили і самим проявити активність. Вільям і Кейт змагалися один проти одного на домашніх тренажерах у 40-секундному забігу. Обидва явно були налаштовані на перемогу. Кейт стартувала сильніше, Вільям наздоганяв її, коли глядачі кричали йому з трибун, що «його дружина швидша».

Принц і принцеса Уельські, як відомо, люблять змагання. В результаті Кейт була проголошена переможницею. Вона навіть отримала невеликий трофей. У своїх сторіс в Instagram члени королівської сім'ї опублікували відео змагання, щоправда, без результату. Перемога Кейт тим більш примітна, що вона крутила педалі на велосипеді на високих підборах та в довгій спідниці. Їй також доводилося постійно прибирати з обличчя довге волосся. За словами оглядачів, таку спідницю можна купити всього за 20 британських фунтів (близько 23 євро) в мережі магазинів Zara.

Нагадаємо, що принцеса регулярно купує одяг дешевших брендів. Наприклад, на церемонії вручення премії BAFTA Кейт Міддлтон здивувала своїм вбранням — стара сукня та сережки за 20 доларів.

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