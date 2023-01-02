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Хочуть тиші: Вільям і Кейт намагались злитися з натовпом на таємній прогулянці з Джорджем, Шарлоттою і Луї

21:00 4 січня 2023
Кейт Міддлтон з чоловіком та дітьми

Принц і принцеса Уельські відвідали британську Лапландію разом з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, а також нянею з Норланду Марією Терезою Турріон Борралло. Локація в Аскоті (40 км від Лондону) — це різдвяний тематичний парк, який розповідає історію Санти з оленями, фабрикою іграшок, чарівним лісом і магазинами, повідомляє Mirror. Це популярне місце для сімейного відпочинку, яке працює протягом останніх 15 років, і відносно коротка подорож для Уельських, яких бачили, коли вони від'їжджали з дому.

Королівські шанувальники помітили сім'ю, незважаючи на те, що Вільям і Кейт, очевидно, намагалися змішатися з натовпом. Кейт була одягнена в чорний одяг, включаючи джемпер з водолазкою та капелюх, тоді як вбрання Вільяма включало сині джинси та кепку. Вільяма також бачили з іграшкою під пахвою, яка, ймовірно, належала принцу Луї.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон розчулила зустріч з українськими біженцями.

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