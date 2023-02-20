Стара сукня та сережки за 20 доларів: Кейт Міддлтон здивувала своїм вбранням на церемонії вручення премії BAFTA

Увечері 19 лютого у Лондоні відбулася церемонія вручення премії Британської кінотелеакадемії BAFTA. На ній були принц і принцеса Уельські. Вільям є почесним президентом BAFTA.

Старший син короля Чарльза III з'явився на червоній доріжці у класичному двобортному костюмі з чорного оксамиту, білій сорочці та «метелику».

Кейт Міддлтон обрала для вечора ефектну білу сукню асиметричного крою від Alexander McQueen. Нагадаємо, це один із найулюбленіших брендів дружини принца Вільяма.

41-річна Кейт залишилася вірною собі — у цій сукні вона вже з'являлася на публіці у 2019 році. Причому на церемонії BAFTA! Але дружина принца Вільяма була без високих чорних рукавичок. Крім того, її ліве плече було прикрашене білою квіткою. На цей раз вона обійшлася без цього аксесуара.

Стильний одяг доповнили золоті сережки від Zara вартістю всього 20 доларів. Принцеса Уельська любить використовувати подібні недорогі прикраси у поєднанні з вбраннями колекцій відомих будинків моди.

Подружжя явно перебувало у чудовому настрої. Можна навіть сказати — грайливому, що невластиво для них. Як і інші члени британської королівської родини, Вільям і Кейт на публіці намагаються поводитися стримано, не виявляючи почуттів один до одного.

Проте на цей раз принцеса дозволила собі відверту вільність з погляду палацового етикету. У якийсь момент Вільям щось тихо сказав дружині, вона посміхнулася у відповідь і злегка … шльопнула чоловіка! Цей інтимний жест не залишився непоміченим. Британські таблоїди буквально вибухнули від захоплення, коментуючи появу принца та принцеси на червоній доріжці.

Тепер ЗМІ гадають, що спровокувало грайливий настрій Кейт. За однією з версій подружжя подивилося новий епізод американського мультсеріалу «Південний Парк», в якому їдко висміюються Меган Маркл і принца Гаррі. Джерела у палаці стверджують, що Вільям реготав до упаду.

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл стали посміховиськом завдяки новому епізоду американського культового анімаційного серіалу «Південний Парк».

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