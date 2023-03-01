Гол Безуса на 90+7-й хвилині вивів «Омонію» у півфінал Кубка Кіпру: відеоогляд матчу

Чинний володар Кубка Кіпру «Омонія» з Нікосії, за яку виступають українці Роман Безус та Артем Бесєдін, не пустила 28-разового чемпіона країни АПОЕЛ до півфіналу турніру.

Успіх «Омонії» двічі несподіваний, якщо врахувати, що клуб українців програв першу зустріч на своєму полі (1:2), але зумів відігратися в гостях уже в дебюті, а потім на 8-й компенсованій хвилині завдяки голу з пенальті Безуса вирвав перемогу за сумою двох зустрічей — 3:2.

Зазначимо, що орендований у «Динамо» Бесєдін отримав жовту картку і грав до 79-ї хвилини, після чого замість нього на поле вийшов Безус.

Відеоогляд матчу АПОЕЛ — «Омонія» — 0:2

Свого суперника у ½ фіналу клуб українців, який здобував трофей 15 разів, дізнається за підсумками жеребкування.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Безус забив класний переможний гол за «Омонію» на 95-й хвилині матчу.

Фото ФК «Омонія»

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