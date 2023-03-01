38.30 / 39.19 40.24 / 41.24
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Гол Безуса на 90+7-й хвилині вивів «Омонію» у півфінал Кубка Кіпру: відеоогляд матчу

8:17 2 березня 2023
Артем Бесєдін та Роман Безус

Чинний володар Кубка Кіпру «Омонія» з Нікосії, за яку виступають українці Роман Безус та Артем Бесєдін, не пустила 28-разового чемпіона країни АПОЕЛ до півфіналу турніру.

Успіх «Омонії» двічі несподіваний, якщо врахувати, що клуб українців програв першу зустріч на своєму полі (1:2), але зумів відігратися в гостях уже в дебюті, а потім на 8-й компенсованій хвилині завдяки голу з пенальті Безуса вирвав перемогу за сумою двох зустрічей — 3:2.

Зазначимо, що орендований у «Динамо» Бесєдін отримав жовту картку і грав до 79-ї хвилини, після чого замість нього на поле вийшов Безус.

Відеоогляд матчу АПОЕЛ — «Омонія» — 0:2

Свого суперника у ½ фіналу клуб українців, який здобував трофей 15 разів, дізнається за підсумками жеребкування.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Безус забив класний переможний гол за «Омонію» на 95-й хвилині матчу.

Фото ФК «Омонія»

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

чоловік

Доведеться зачекати: кому з пенсіонерів збільшать суму виплат не в березні, а у квітні та липні

Гадання по руках

Від багатства не втечеш: який знак на долонях обіцяє достаток

тертий пиріг на смальці

Доступно і надзвичайно апетитно: готуємо тертий пиріг на смальці

Жителям однієї з областей відновили виплати від ЮНІСЕФ, але є умова

Жителям однієї з областей відновили виплати від ЮНІСЕФ, але є умова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту