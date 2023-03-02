Бахмут та Мар'їнка тримаються: за добу противник 170 разів атакував позиції ЗСУ, але успіху не досяг, — Генштаб

Російські війська продовжують наступальні дії на сході України — протягом доби, що минула, підрозділи Сил оборони відбили понад 170 атак ворога на на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. На Дніпропетровщині під ударом був Нікопольский район — росiяни били з важкої артилерiї. У Нiкополі та Червоногригорівськійгромаді пошкодженi котельня дитячого садочка, кiлька магазинів та аптека. Росiйськi снаряди зачепили 8 багатоповерхівок, 5 гаражів та 3 автівки. Люди, на щастя, не постраждали.

Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема задіяли 2 БпЛА «Шахед-136». Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Рівень загрози завдання російськими окупантами ракетних ударів є дуже високим по всій території України.

На фронті ситуація наступна:

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів.

Авіація Сил оборони протягом зазначеного часу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих об’єкти ворога.

Втрати ворога станом на ранок четверга, 2 березня, перевищили 150 тисяч військовослужбовців вбитими.

Фото Генштаба

У Генштабі додали, що росіяни продовжують інженерне обладнання місцевості, встановлюють протитанкові загородження у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області.

Нагадаємо, що ворог вночі вдарив ракетами по Запоріжжю — зруйновано 5-поверховий житловий будинок, є жертви серед місцевих мешканців.

Фото Генштаба

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