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Внаслідок обстрілу Запоріжжя зруйновано багатоповерхівку, є жертви, під завалами шукають людей (фото, відео)

8:06 2 березня 2023
Ракетний удар по Запоріжжю

У ніч проти четверга, 2 березня, рашисти знов завдали ракетного удару по Запоріжжю й поцілили у житловий будинок.

Як повідомляє секретар Запорізької міськрада Анатолій Куртєв, нелюди практично повністю зруйнували 5-поверховий будинок.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

«Люди знаходяться під завалами. За попередньою інформацією, двоє загинули. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким», — пише він у соцмережах.

 

У місті розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постараждалих людей.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

У ДСНС повідомили, що з будинку врятовано 11 осіб, у тому числі й вагітну жінку, евакуйовано 20 мешканців з сусіднього під'їзду.

 

Повна інформація про наслідки обстрілу ще встановлюється.

 

Пізніше очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що кількість жертв збільшилася до трьох.

 

Нагадаємо, що днями на Херсонщині протягом дня під ворожими обстрілами загинули четверо мирних мешканців, ще п`ятеро отримали поранення.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

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