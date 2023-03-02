Під Вугледаром відбулася найбільша танкова битва війни в Україні за останні три тижні, повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних представників української армії. Втрати росії в цьому бою оцінюються в 130 одиниць бронетехніки. Обидві сторони відправили в бій танки, які рухалися по ґрунтових дорогах і маневрували навколо місцевих лісосмуг.

«Коли все закінчилося, росія не тільки не змогла захопити Вугледар, вона зробила ту ж помилку, яка коштувала Москві сотні танків на початку війни: наступала в колонах, які потрапляли в засідки», — пише американська газета.

За словами українських військових командирів, втрати цієї техніки були настільки великими, що росії довелося змінити тактику і вдаватися лише до піхотних атак.

«Ми спостерігали за дорогами, якими вони їхали, потім ховалися і чекали, — описав українську тактику один з українських солдатів. — Вибрані ґрунтові дороги навмисно залишили без карт, щоб росіяни були змушені просуватися вразливими колонами».

Танки та інші транспортні засоби ставали мішенями для української артилерії, протитанкових ракет або мін, якщо вони виїжджали з незамінованого коридору. Також були розгорнуті ракетні установки HIMARS, які зазвичай використовуються для ураження нерухомих цілей.

Видання згадує широко розповсюджені останніми днями кадри з українського безпілотника, на яких видно багато обвуглених залишків російської бронетехніки в полях навколо Вугледара. Окрім того, пише й про різку критику дій російської армії під Вугледаром з боку російських блогерів, налаштованих на війну.

Нагадаємо, за добу противник 170 разів атакував позиції ЗСУ, але успіху не досяг, повідомляє Генштаб.

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