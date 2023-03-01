Керувати бронемашиною посадили медика: стали відомі деталі найбільшої танкової битви війни, в якій ЗСУ перемогли ворога

Українські військові перемогли росіян у найбільшій танковій битві цієї війни, в якій окупанти втратили понад 100 одиниць броньованої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю в The New York Times.

Як зазначає видання, найбільшою танковою битвою між Україною та росією за твердженням українського командування поки що є тритижневі бої під Вугледаром Донецької області.

Росіяни намагалися наступати колонами, але українці такої можливості не мали — вони оборонялися, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли ворожа техніка потрапляла в їхнє поле зору. Після битви поля біля Вугледару були всіяні ворожою бронетехнікою, яку було підбито артилерією або знищено протитанковими снарядами.

Журналісти взяли коментарі в українських військових, які брали участь у танковій битві. За їхніми словами, росія втратила в бою щонайменше 130 танків та бронетранспортерів.

«Ми вивчили дороги, якими вони користувалися, потім сховалися і чекали, щоб стріляти із засідки», — розповів один із українських сержантів.

У NYT додають, що однією з причин такого провалу росіян стала нестача досвіду. На момент битви багато хто з елітних підрозділів окупантів вже був розгромлений українськими захисниками. Тому в боях брали участь нещодавно мобілізовані солдати, які не були підготовлені до тактики ЗСУ нападати на колони із засідок. За словами одного з українських військових, під час битви в полон було захоплено медика, якого посадили керувати танком.

У російських Telegram-каналах пишуть, що нині родичі ліквідованих російських солдатів «хочуть убити генерала, який відповідав за наступ під Вугледаром».

Хід битви

Український лейтенант Владислав Баяк, заступник командира 1-го механізованого батальйону 72-ї бригади українських військ, у коментарі виданню розповів, що він один із перших помітив наближення російської колони, яка складалася приблизно з 15 танків та бронетранспортерів, до позицій українських захисників під Вугледаром.

«Ми були готові, ми знали, що щось подібне станеться», — заявив Баяк.

За його словами, українські військові з протитанковими ракетними комплексами та артилерією були готові відкривати вогонь по ворожій техніці.

Ґрунтова дорога була вільна від мін, а поля довкола були засіяні ними, щоб заманити росіян у наступ і не дати танкам розвернутися після початку битви.

За словами лейтенанта Баяка, колона танків стає найбільш вразливою після того, як починається стрілянина, і водії в паніці намагаються розвернутися, виїжджаючи на заміноване узбіччя дороги. Підбиті машини стають на заваді, уповільнюючи або зупиняючи колону.

Військовий додав, що в цей момент українська артилерія відкриває вогонь, підриваючи ще більше броні та вбиваючи солдатів, які вилазять із виведених з ладу машин. Далі починаються хаос та вибухи.

Таким чином росіяни повністю провалили свій наступ і зазнали тяжких втрат, потрапивши в заздалегідь підготовлену пастку українських військових.

Довідково: станом на ранок 1 березня і починаючи з 24 лютого 2022 року Сили оборони утилізували вже 3395 ворожих танків та 6638 бойових броньованих машин.

Нагадаємо, раніше журналіст розповів, як ЗСУ в бою помстилися росіянам за Іловайський котел.

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