Російський диверсант намагався влаштувати вибух у Рівному, щоб зірвати постачання західного озброєння (фото)

Співробітники СБУ, які нещодавно викрили ворожого агента у Миколаївській області, затримали російського диверсанта головного управління генерального штабу зс рф, який намагався підірвати один із об’єктів транспортної інфраструктури Рівного.



«Головним його завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об’єктів транспортної системи обласного центру. Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах», — йдеться у повідомленні.



Фото СБУ

Ворожий агент прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн 19 лютого. Під час перетину держкордону він використав паспорт громадянина ЄС. На Рівненщині диверсант провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою.



Силовики зафіксували виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу.



«Наступним його „кроком“ мало бути встановлення вибухівки у найбільш „вразливому“ місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву. Проте співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії», — додали у спецслужбі.



Фото СБУ

За даними слідства, затриманий має посвідку на постійне проживання у рф і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки. З 2014 року він виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання «оплот», а потім до так званого «батальйону хан».

Після повномасштабного вторгнення увійшов до лав російського окупаційного угруповання «Херсон» і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.



До росії він повернувся у вересні минулого року, де й отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України.

Нагадаємо, що спецслужба викрила в Одесі агентурну мережу фсб, члени якої мали завдання розвідувати місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу нашої держави, а також корегували ракетні удари ворога по регіону.

Фото СБУ

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