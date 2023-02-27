В Одесі викрили агентурну мережу фсб, члени якої мали завдання розвідувати місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу нашої держави.

Також вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, у тому числі енергогенеруючих підприємствах, повідомили в СБУ.

Членом групи виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчікова, який періодично відвідував анексований півострів (там депутату досі належить база відпочинку). Під час однієї з таких поїздок ще до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник фсб Костянтин Шилов. Саме за його завданням після 24 лютого минулого року російський агент намагався виявити локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ.

Крім того, він збирав розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони та «звітував» про результати ворожих повітряних атак на українські об’єкти.

Для збору інформації виходив на місцевість, а також створив анонімний Telegram-чат. До нього залучив своїх «однодумців», які інформували «адміністратора» про помічену українську військову техніку.

Скрін повідомлень у Телеграм-каналі

Зокрема, таким «однодумцем» виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російській Рязані.

Раніше він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів рф, серед яких — «russia today» та медіа група «росбізнесконсалтинг», а після виїзду до росії створив пропагандистський Telegram-канал «Типова Одеса», де продовжив поширювати деструктивний контент.

Наразі проросійському пропагандисту готується повідомлення про підозру за ст. 436−2 Кримінального кодексу України.

Що ж до помічника депутата, то йому слідчі СБУ повідомили про підозру за частиною 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»), а суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Білгород-Дністровському районі Одеської області співробітники служби затримали чоловіка, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря.

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