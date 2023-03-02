Центр боротьби з корупцією закликав нардепів розслідувати дії соратника Тимошенко

Голова Центру боротьби з корупцією в державних та правоохоронних органах влади Микола Алєксєєнко вважає, що в суспільстві досі залишаються ті, хто ганьбить пам"ять воїнів, наживається на війні та просто знущається з людей. На думку Алєксєєнка, історія ірпінського депутата від ВО «Батьківщина» Олександра Пікулика це підтверджує.

«За невідомі нікому заслуги Пікулик отримав нагородну зброю від поліції Київської області. Після чого журналісти двічі викрили його на застосуванні цієї зброї у публічних місцях у стані алкогольного сп"яніння. Втім, не зважаючи на ці факти та на його затримання правоохоронцями, він так і не поніс відповідальності», — йдеться у листі організації.

Окрім інциденту з стріляниною, Пікулика підозрюють у шахрайстві, в результаті якого понад 300 родин під час війни залишились без грошей та житла.

Також, за інформацією ЗМІ, у грудні Пікулик виїжджав за кордон з дозволу Київської обласної військової адміністрації. Втім, на журналістський запит щодо мети поїздки та її результатів в КОВА зазначили, що такою інформацією не володіють.

Відтак, надати відповідну юридичну оцінку діям Олександра Пікулика та вжити відповідних заходів тепер мають народні обранці.

«Ми просимо ініціювати перевірку відповідності нормам чинного законодавства надання дозволу на виїзд за межі України Пікулику, а також обставин та підстав нагородження його вогнепальною зброєю. Водночас просимо звернути увагу та втрутитися в ситуації навколо ЖК „Центральний“ у м. Ірпінь, аби повернути гроші та майно законним власникам», — зазначають у ЦПК.

Варто нагадати, Олександр Пікулик — депутат Ірпінської міської ради. Він очолює комісію земельних відносин, лісових та природоохоронних питань. За словами його колег, Пікулик не є частим «гостем» засідань.

Нещодавно голова ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що має намір позбавити мандата Пікулика через стрілянину з нагородної зброї в одному з ресторанів Ірпеня.

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