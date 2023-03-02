Іво Бобул потрапив у гучний скандал через сексизм: хто заступився за артиста

Народний артист України Іво Бобул потрапив у гучний скандал через різке висловлювання під час інтерв’ю. У розмові з журналісткою та блогеркою Еммою Антонюк співак назвав сучасних жінок «меркантильними» і «розпещеними». А після того, як інтерв’юерка назвала його сексистом, він емоційно залишив студію. В мережі на артистка накинулися з критикою. Хоча знайшлися й ті, хто підтримав Іво Бобула.

Зокрема Віктор Павлік опублікував світлину з ним, та висловив своє захоплення.

А співачка та телеведуча Оля Цибульська дорікнула журналістці, що та спеціально спровокувала артиста. Оля вважає, що ставити Бобулу питання про гендерну рівність недоцільно. На її думку це те ж саме, що «спілкуватися з Потапом стосовно національної ідеї»:

«Пропоную Еммі Антонюк взяти наступне інтерв'ю про національну ідею — в Потапа, про TікTок тренди — в Ніни Матвієнко і в мене про хімічну іонізацію. Не тільки ж в Іво Бобула питати про те, що він ніколи не чув. Про гендерну рівність», — сказала Цибульська.

Вона зазначила, що підтримує гендерну рівність і не бачить нічого поганого в тому, що, наприклад, її чоловік миє посуд у той час, як вона «рубає дрова». Оля вважає, що Іво Бобул просто не зовсім знайомий із сучасними реаліями, хоча і не виправдовує його.

«Іво Васильович видно, що зашкварився. Але, мені здається, що ми не можемо хаяти людей за те, що їхнє життя, сім десятків їхнього життя, припадає якраз таки на період еволюції нашого суспільства. Бо, щоб з мавпи вийшла людина, багато часу пройшло. То може навпаки, допомогти, пояснити якісь речі, а не дивитись, як на дебіла», — сказала Оля.

Позицію Цибульської також підтримала журналістка та блогерка Раміна.

«То ти не розумієш. На інтерв'ю кличуть, не щоб почути думки гостя, а щоб самоствердитися і нав'язати свою думку. Іншої думки, ніж у пані з Буковини бути не може. Сподіваюся, ти колись станеш настільки свідомою, щоб вилізти зі своєї бульбашки та не поширювати шкідливі меседжі», — написала вона в коментарі.

Нагадаємо, раніше Іво Бобул різко висловився про співачку Катерину Павленко з гурту Go_A, який представляв Україну на «Євробаченні».

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