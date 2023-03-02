Серед трофеїв поліції — годинник від путіна: в Україні знешкодили потужний наркокартель, заарештовано майже 40 осіб (фото)

Правоохоронці продовжують викривати наркоторговців. Так, на території Дніпропетровщини та ще кількох регіонів поліцейські провели масштабну спецоперацію з ліквідації діяльності наркокартелю, члени якого забезпечували наркотиками майже всю Україну.

Як повідомляють у МВС, було затримано 38 учасників злочинної спільноти «Двадцятівські», зокрема й її лідерів, представників силового блоку, «хіміків» та збувачів. Суд обрав усім їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Фото МВС

Правоохоронці провели понад 200 одночасних обшуків, вилучивши спільне майно на понад 170 млн гривень. Це, зокрема, годинники на 2 млн доларів, у тому числі й від президента рф, понад 22 млн гривень готівки у різній валюті, 40 авто загальною вартістю 50 мільйонів гривень, старовинні книги, ікони.

Фото МВС

Також у зловмисників вилучили 8 кг метамфетаміну, понад 600 пакетів із речовиною рослинного походження та таблетки метадону, вартість яких за цінами «чорного» ринку сягає 20 млн гривень, зброю.

Нагадаємо, що нещодавно суд заарештував заступника начальника департаменту Нацполіції, який «кришував» мережу борделів у Києві.

Фото МВС

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