У Києві колишній зек організував нарколабораторію. Вилучено 30 кг «товару»

У Києві під час перевірки пасажира у метро поліцейські виявили у нього наркотик — мефедрон. За місцем проживання фігуранта виявилася домашня лабораторія з виготовлення наркотичного засобу та майже 30 кілограмів уже готової до збуту речовини.

Перевірка проходила на станції київського метро «Святошино», повідомили у столичній поліції.



«Під час слідчих дій встановлено, що чоловік виробляє наркотик за місцем свого проживання. Виїхавши на вказану адресу, ми виявили там нарколабораторію зі спеціальним обладнанням. Також на місці вилучено майже 30 кілограмів готової наркотичної речовини — мефедрон, різні реагенти та прекурсори, небезпечні для життя та здоров'я через випаровування. Усі речовини відправлені на експертизу», — розповів начальник управління поліції у метрополітені Андрій Пасічник.



За цінами «чорного» ринку вартість вилучених засобів становить близько 25 мільйонів гривень.

Наркоділком виявився 29-річний раніше судимий уродженець Черкаської області, який повідомив, що приблизно рік тому знайшов через інтернет такий «заробіток». Йому направили необхідне обладнання, речовини та інструкції, як виробляти наркотик з метою подальшого продажу.

Зловмисника затримано. Санкція статті передбачає від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські встановлюють усіх осіб, причетних до цього злочину, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Раніше у Дніпрі ліквідували нарколабораторію, яку «кришував» правоохоронець.

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