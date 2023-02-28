38.34 / 39.26 40.23 / 40.60
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Неприємна розмова відбудеться»: експерт про реакцію путіна на вибухи на аеродромі «Мачулищі»

20:00 28 лютого 2023
аеродром Мачулищі

На військовому аеродромі «Мачулищі» у білорусі внаслідок вибухів було пошкоджено російський літак-навідник ДРЛО А-50У. Одна з версій, яку поширюють ЗМІ та Telegram-канали — повітряне судно атакували безпілотники. Колишній співробітник адміністрації та управління справами лукашенка Анатолій Котов, який перейшов на бік народу, опозиційному виданню Charter97.org заявив, що самопроголошений президент просто не контролює територію білорусі.

«Силовики, які клацають підборами й хвацько гвинтять бабусь і студентів, свого реального завдання, у цьому разі — захисту лукашенка, не виконують. Це свідчить і про те, що всі його наближені спецслужби не такі професійні і всевидющі, як йому доповідають. Одна справа — доповіді в папках, а інша — сувора реальність. Додам, що на контрасті смішними, якби не сиділи люди, стають усі попередні спроби розкрити якісь „теракти“, постановкою яких вони самі ж і займалися».

За словами Анатолія Котова, після інциденту з літаком-навідником силовики хапатимуть абсолютно непричетних людей, посилюватимуть перевірки і, найімовірніше, цим усе обмежиться. Крім того, вважає він, лукашенку доведеться якось віддуватися перед путіним за таку «дорогу втрату».

«Неприємна розмова відбудеться. Адже це дорога втрата і штучний товар, ДРЛО А-50У коштує понад 300 мільйонів доларів. Знову-таки, характер пошкоджень до кінця невідомий. У будь-якому разі, на якийсь час ця апаратура виведена з ладу. Привід для неприємної розмови є».

Нагадаємо, у небі над білоруссю ледь не вибухнув один із російських винищувачів, які «кошмарять» Україну.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Жителям однієї з областей відновили виплати від ЮНІСЕФ, але є умова

Жителям однієї з областей відновили виплати від ЮНІСЕФ, але є умова

Штрафи

За користування «аварійкою» — позбавлення прав на рік: невинна ситуація на дорозі може обійтися водієві надто дорого

машини

Не вірте цифрам виробника: водії назвали найекономічнішу швидкість для автомобіля

Гороскоп, знаки Зодіаку

Весілля та несподіваний прибуток: гороскоп на березень 2023 року для всіх знаків Зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту