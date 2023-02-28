«Неприємна розмова відбудеться»: експерт про реакцію путіна на вибухи на аеродромі «Мачулищі»

На військовому аеродромі «Мачулищі» у білорусі внаслідок вибухів було пошкоджено російський літак-навідник ДРЛО А-50У. Одна з версій, яку поширюють ЗМІ та Telegram-канали — повітряне судно атакували безпілотники. Колишній співробітник адміністрації та управління справами лукашенка Анатолій Котов, який перейшов на бік народу, опозиційному виданню Charter97.org заявив, що самопроголошений президент просто не контролює територію білорусі.

«Силовики, які клацають підборами й хвацько гвинтять бабусь і студентів, свого реального завдання, у цьому разі — захисту лукашенка, не виконують. Це свідчить і про те, що всі його наближені спецслужби не такі професійні і всевидющі, як йому доповідають. Одна справа — доповіді в папках, а інша — сувора реальність. Додам, що на контрасті смішними, якби не сиділи люди, стають усі попередні спроби розкрити якісь „теракти“, постановкою яких вони самі ж і займалися».

За словами Анатолія Котова, після інциденту з літаком-навідником силовики хапатимуть абсолютно непричетних людей, посилюватимуть перевірки і, найімовірніше, цим усе обмежиться. Крім того, вважає він, лукашенку доведеться якось віддуватися перед путіним за таку «дорогу втрату».

«Неприємна розмова відбудеться. Адже це дорога втрата і штучний товар, ДРЛО А-50У коштує понад 300 мільйонів доларів. Знову-таки, характер пошкоджень до кінця невідомий. У будь-якому разі, на якийсь час ця апаратура виведена з ладу. Привід для неприємної розмови є».

Нагадаємо, у небі над білоруссю ледь не вибухнув один із російських винищувачів, які «кошмарять» Україну.

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