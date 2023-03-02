У податковій розповіли, хто може не подавати декларацію про доходи у 2023 році

В Україні, де декларації мають подавати й переселенці, що виїхали за кордон, з 1 січня 2023 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2022 року. Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у місті Києві.

Там зазначили, що відповідно до п. 179.4 ст. 179 Податкового кодексу України, платники податку звільняються від обов'язку подання податкової декларації в таких випадках:

а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених розд. IV ПКУ.

Відповідно до п. 179.2 ст. 179 ПКУ обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

від податкових агентів, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПКУ;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розд. IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розд. IV ПКУ;

у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до розд. IV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Головне управління ДПС у Запорізькій області повідомляє, що для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування змінюється термін подання декларації про доходи.

«У зв’язку із набранням чинності Закону України від 15 серпня 2022 року № 2520-ІХ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України“ для фізичних осіб — підприємців (крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування) встановлюється граничний термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний податковий період рік до 1 травня року, що настає за звітним», — йдеться у повідомленні.

В Державній податковій службі нагадали, що відповідно до п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу України, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

«Тобто, фізичні особи — підприємці (крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування) за результатами 2022 року з урахуванням вимог Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ „Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“ подають податкову декларацію до 1 травня 2023 року (включно)», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як не втратити субсидію, коли припустилися помилки у декларації.

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