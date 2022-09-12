Українські переселенці за кордоном зобов’язані подавати декларацію про доходи: яке покарання чекає на порушників

Багато країн ЄС через війну спростили вимоги щодо перебування громадян України на їхній території та надали пільги в освіті, медицині та на ринку праці. Втім, сплачувати податки люди все одно повинні. Чому виникає подвійне оподаткування і як працює цей механізм, розповіла адвокатка Анастасія Гончарук.

— Під подвійним оподаткуванням мається на увазі подвійна сплата одних і тих самих податків однією фізичною особою у двох різних країнах: в країні фактичного місця проживання та в країні громадянства чи знаходження активів (зазвичай).

— Як його уникнути?

— Передбачений спеціальний механізм уникнення подвійної сплати податків — укладання двосторонніх договорів між урядами двох держав. Україна має більш як 74 підписані міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.

— Як працює цей механізм?

— Якщо фізична особа сплатила податок в одній країні, то для уникнення подвійного оподаткування цього ж доходу їй необхідно отримати довідку про сплату податку (із зазначенням заснованої ставки та суми податку). При заповненні декларації про доходи буде заснована спеціальна ставка податку, яка передбачена чинним двостороннім договором між цими двома країнами. Тут важливо, що фізична особа зобов’язана подавати декларацію про доходи, які були отримані нею протягом року та з яких не було сплачено податки.

— Чи передбачена відповідальність за неподання декларацій про доходи?

— Зі спливом 180 днів особа набуває статус «податкового резидента» та зобов’язана задекларувати весь свій дохід, отриманий будь-де. За неподання щорічної декларації, така особа буде нести відповідність згідно з вимогами локального законодавства такої держави (а це штрафи, пені та ін).

— Чи можна не набувати статус податкового резидента зі спливом 180 днів?

— Так, така можливість є — у разі прийняття усіма урядами держав-членів ЄС виключень щодо українців, які отримали тимчасовий захист. До такої категорії осіб може бути заснований «ковідний прецедент», коли люди не могли виїхати з країн у зв’язку зі скасуванням усіх авіарейсів.

Нагадаємо, Польща, яка прийняла найбільше біженців з України, переживає непрості часи в економіці.

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