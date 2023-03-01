38.30 / 38.50 40.19 / 41.21
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Потрібно встигнути за 30 днів: як не втратити субсидію, коли припустилися помилки у декларації

15:16 1 березня 2023
калькулятор

Українцям для отримання житлової субсидії необхідно подати декларацію, яка має бути заповнена без помилок.

У Пенсійному фонді докладно розповіли, що робити, коли в декларації було допущено помилку.

У разі виявлення неточності уповноважений орган має попередити заявника про помилку у декларації. Зробити це він може як шляхом особистої бесіди, так і через SMS-повідомлення, лист на електронну пошту, повідомлення через вебпортал ПФУ, або через «Дію».

Щоб виправити помилку, заявник може подати нову декларацію (якщо дані вимагають зміни чи уточнення) або доповнити попередню. Подавати виправлену декларацію людина може будь-яким зручним для неї способом.

Важливо зазначити, що виправити помилку у декларації можна лише протягом 30 календарних днів з дати її подання. Проте 30-денний строк може бути подовжений, наприклад, на час хвороби заявника. При цьому факт хвороби має бути документально підтверджений.

Якщо протягом певного строку помилку у декларації (або заяві) виправлено не було, у призначенні житлової субсидії буде відмовлено. Заявнику повідомлять про це протягом трьох календарних днів з дня ухвалення рішення з врученням відповідного паперового повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови та порядку оскарження ухваленого рішення.

Також це може бути повідомлення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи портал «Дія».

У період воєнного стану заявника можуть повідомити про ухвалене рішення телефоном з внесенням відповідного запису в окремий журнал реєстрації інформування заявників.

Читайте також: Призначення субсидії не з початку опалювального сезону: хто має право на перерахування

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Жителям однієї з областей відновили виплати від ЮНІСЕФ, але є умова

Жителям однієї з областей відновили виплати від ЮНІСЕФ, але є умова

Можливе повернення снігопадів та двозначних морозів: синоптики розповіли про погоду у березні

Можливе повернення снігопадів та двозначних морозів: синоптики розповіли про погоду у березні

зодіак та квіти

Пориньте в енергію радості й даруйте близьким любов: гороскоп від Анжели Перл на перший день весни

Гороскоп, знаки Зодіаку

Весілля та несподіваний прибуток: гороскоп на березень 2023 року для всіх знаків Зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту