Потрібно встигнути за 30 днів: як не втратити субсидію, коли припустилися помилки у декларації

Українцям для отримання житлової субсидії необхідно подати декларацію, яка має бути заповнена без помилок.

У Пенсійному фонді докладно розповіли, що робити, коли в декларації було допущено помилку.

У разі виявлення неточності уповноважений орган має попередити заявника про помилку у декларації. Зробити це він може як шляхом особистої бесіди, так і через SMS-повідомлення, лист на електронну пошту, повідомлення через вебпортал ПФУ, або через «Дію».

Щоб виправити помилку, заявник може подати нову декларацію (якщо дані вимагають зміни чи уточнення) або доповнити попередню. Подавати виправлену декларацію людина може будь-яким зручним для неї способом.

Важливо зазначити, що виправити помилку у декларації можна лише протягом 30 календарних днів з дати її подання. Проте 30-денний строк може бути подовжений, наприклад, на час хвороби заявника. При цьому факт хвороби має бути документально підтверджений.

Якщо протягом певного строку помилку у декларації (або заяві) виправлено не було, у призначенні житлової субсидії буде відмовлено. Заявнику повідомлять про це протягом трьох календарних днів з дня ухвалення рішення з врученням відповідного паперового повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови та порядку оскарження ухваленого рішення.

Також це може бути повідомлення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи портал «Дія».

У період воєнного стану заявника можуть повідомити про ухвалене рішення телефоном з внесенням відповідного запису в окремий журнал реєстрації інформування заявників.

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