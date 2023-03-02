Росія продовжує атакувати Україну. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях українських військ та 3 ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. В результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області. Загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі поінформували, що на Бахмутському напрямку противник продовжує наступ та штурмує місто Бахмут. Також противник продовжує атакувати на Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, але на окремих ділянках продовжує спроби створити умови для переходу у наступ.

«В багатьох школах Херсонської області окупанти ввели обов’язкові так звані „кадетські класи“, починаючи з першого класу. Для цих учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з „патріотичного“ виховання. Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років. Для легалізації, у відповідності до російського законодавства, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВУЗів російської федерації. Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники фсб. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України», — повідомили в Генштабі.

Там також зазначили, що українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 склад боєприпасів противника.

Як писали «ФАКТИ», на Херсонщині армія рф обстріляла людей, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram