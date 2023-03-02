Число жертв удару по житловому будинку у Запоріжжі зросло до чотирьох, п'ятеро людей зникли безвісти, — Офіс генпрокурора

У Запоріжжі, де ракета рашистів влучила у п`ятиповерховий житловий будинок, зросла кількість жертв — спочатку повідомлялося про трьох загиблих, а наразі йдеться вже про чотирьох та п`ятьох зниклих безвісти.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

По місту було завдано удару комплексів ЗРК «С-300».

Фото прокуратури

«За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автотранспорт місцевих мешканців», — зазначили в прокуратурі.

Фото прокуратури

На місці події працюють слідчі. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На цей теракт відреагував президент України Володимир Зеленський. «Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все», — зазначив він та опублікував відео з місця ракетного удару рашистів.

Нагадаємо, що під час обстрілу рашистами Краматорська Донецької області був зруйнований багатоповерховий будинок. Тоді рятувальники деблокували тіла трьох загиблих, двох людей врятували.

Фото прокуратури

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