Чекайте на «гарний сюрприз»: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні

Відповідно до прогнозу синоптиків, в Україні продовжується тенденція до стійкого потепління.



І у найближчі 10 днів по всій країні температура повітря стійко триматиметься вище нуля, лиш ночами ще будуть невеликі мінуси.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook народний синоптик Станіслав Щедрін.

«Стосовно опадів, періодично повсюди проходитимуть опади у вигляді дощів, 6−7 березня окрім півдня, можливі невеликі дощі з переходом в мокрий сніг, 9−10 числа, знов по всій державі під впливом циклону з заходу, пройдуть дощі подекуди сильні, невиключений мокрий сніг, а вже з 12−13 числа, думаю погода приготує нам дуже гарний сюрприз, про який саме розповім дещо згодом», — зазначає експерт.

Про погоду на вихідних, 4 — 5 березня, розповідає синоптик Ігор Кібальчич.

Згідно з його прогнозом, в кінці тижня очікується проходження слабоактивних атмосферних фронтів у розмитому баричному полі. З цієї причини у більшості областей очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди тумани. Вітер західний / південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря залишиться відносно високою і в нічний час коливатиметься в межах −3…+3 °С, вдень +3…+9 °С, у південній частині місцями +10…+13 °С.

В подальшому температура повітря буде постійно підвищуватися, і 14 березня досягне справжніх весняних показників — плюс 15 градусів тепла. Певно, це й стане справжнім початком весни.

Нагадаємо, що у перший день весни Кібальчич попереджав, що стрімкого потепління у березні не передбачається, а в середині місяця навіть можливе повернення двозначних морозів.

Фото teren.in.ua/

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