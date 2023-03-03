Ворог вночі двічі обстріляв Дніпропетровщину, під приціл попала громада у Нікопольскому районі

В ніч на 3 березня російські агресори двiчi поцiлили по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Цього разу пiд удар потрапила Марганецька громада — ворог застосував важку артилерію. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На щастя, загиблих та постраждалих через ворожу атаку немає.

Втім, рятувальники ще обстежують територiї, де сталися прильоти, та з’ясовують наслідки ударів.

Пошкоджене при обстрілах цивільне авто

Відзначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку вогневого впливу окупантів минулої ночі зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них — Залізничне, Гуляйполе та Кам’янське.

Відзначимо, що обстріли території Дніпропетровської області окупанти ведуть з окупованої ними території Запорізької АЕС, яку відмовились полишати попри всі зусиллля міжнародних структур.

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