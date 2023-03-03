Не тільки на Батьківщині: в яких країнах українці можуть одружитися або розлучитися

Українці, які наразі перебувають за кордоном, можуть не тільки отримати українські документи, але й одружитися або розлучитися на території іншої держави.

Як відомо, закордонні дипломатичні установи України можуть користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це дає можливість нашим громадянам укладати чи розривати шлюб за кордоном, нагадує visitukraine.today.

Вносити зміни до Державного реєстру актів цивільного стану можуть:

- посольства України в Грузії, Республіці Казахстан, Республіці Польща, Турецькій Республіці, Федеративній Республіці Німеччина;

- генеральні консульства України в Кракові, Любліні, Вроцлаві Республіки Польща, у Дюссельдорфі, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені Федеративної Республіки Німеччина та у Стамбулі Турецької Республіки;

- консульства України в Гданську Республіки Польща та в Анталії Турецької Республіки.

Заяву на укладання шлюбу можна подати онлайн, скориставшись порталом «Дія». Там одразу можна обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія.

Для цього потрібно:

- авторизуватися на порталі та перейти у розділ «Сім'я»;

- обрати послугу «Заява про шлюб», заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації;

- сплатити адміністративний збір та підписати заяву електронним підписом.

Партнер також отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.

Далі ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Вам треба лише з"явитися у відділі у день одруження.

Віднедавна українці можуть подати заявки на оформлення паспортних документів не тільки у Польщі, а й у Чехії та Словаччині.

Нагадаємо, країни Європи продовжили до березня наступного року тимчасовий захист для українців.

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