McDonald’s планує відновити роботу в декількох областях: де чекати відкриття ресторанів найближчим часом
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's планує навесні відновити роботу своїх закладів у кількох містах України. Про це повідомила прес-служба компанії у Facebook.
Так, на кінець березня готується відкриття ресторанів в Одесі, а на кінець квітня — у Дніпрі та ще кількох містах на сході України.
Відповідна система постачання вже відновлюється.
При цьому в компанії зазначають, що плани залежатимуть від поточної ситуації з безпекою у містах та регіонах.
Як відомо, ресторани McDonald's відновили роботу у Києві з 20 вересня 2022 року. А станом на початок лютого 2023 року в Україні працювало 67 закладів (з них 43 — у столиці).122
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