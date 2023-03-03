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Суспільство та люди

McDonald’s планує відновити роботу в декількох областях: де чекати відкриття ресторанів найближчим часом

11:50 3 березня 2023
Ресторан компанії

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's планує навесні відновити роботу своїх закладів у кількох містах України. Про це повідомила прес-служба компанії у Facebook.

Так, на кінець березня готується відкриття ресторанів в Одесі, а на кінець квітня — у Дніпрі та ще кількох містах на сході України.

Відповідна система постачання вже відновлюється.

При цьому в компанії зазначають, що плани залежатимуть від поточної ситуації з безпекою у містах та регіонах.

Як відомо, ресторани McDonald's відновили роботу у Києві з 20 вересня 2022 року. А станом на початок лютого 2023 року в Україні працювало 67 закладів (з них 43 — у столиці).

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