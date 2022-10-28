McDonald's відновив роботу кількох ресторанів: де відкрилися нові «маки»

Компанія McDonald's, яка з вересня почала поновлювати роботу своїх ресторанів у Києві, повідомила, що 28 жовтня в столиці запрацював ще один заклад — у ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1.

В компанії також повідомили гарну новину для житомирян — сьогодні видкрився заклад у ТРЦ Глобал UA, вул. Київська, 77.

До речі, напередодні запрацювали ще три ресторани:

м. Київ, ст. м. Арсенальна, вул. І. Мазепи, 1;

м. Київ, поруч з ТРЦ Blockbuster, просп. С. Бандери, 36-Б;

с. Гора, вул. Бориспільська, 6.

В компанії нагадують, що під час повітряної тривоги заклади не працюють. Дізнатися про те, які ресторани працюють, можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що заклади відкрилися ще у двох місцях столиці: на вулиці Євгена Сверстюка 1 та на проспекті Перемоги 138.

Також днями були відкрити ресторани у Львові.

Фото Pixabay

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