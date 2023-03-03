Великої крові не буде: астролог розповів, як відбудеться звільнення Криму

Повернення Україною Криму, який важливий для безпеки нашої країни, почнеться з середини 2023 року.

Такий прогноз зробив ведичний астролог Алакх Ніранджан.

«З квітня по жовтень у Криму будуть процеси, які виведуть півострів з окупації. До зими буде „смерть Криму“, як частини російської федерації. Тобто до кінця року Крим вийде з окупації рф. Зміниться його юридичний статус», — сказав астролог.

За його словами, деокупація Криму відбудеться фактично безкровно.

«Великої крові там не буде. Будуть якісь вибухи, удари по військових об'єктах, що ми спостерігаємо вже зараз. Але сам процес буде більш політичним», — наголосив Ніранджан.

Нагадаємо, західні військові експерти впевнені, що Україна має військовий потенціал, щоб повернути Крим.

Разом з тим, колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що насамперед українські військові мають перекрити шляхи росіян до окупованого Криму. ЗСУ мають перекрити рух російської логістики через Маріуполь та Мелітополь на півострів.

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