Брав кредити на зниклих безвісти військових: шахрай з Кривого Рогу «заробив» 2 млн грн на чужому нещасті

Українські правоохоронці викрили мешканця Кривого Рога Дніпропетровської області, який оформив 2 млн грн кредитів на зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, чоловік здобув особисті дані військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення.

Використовуючи електронно-обчислювальну техніку та дублікат сім-картки, підозрюваний оформив на ім’я військовослужбовця кредит. Надалі він здійснив переказ грошових коштів на свої банківські рахунки та декілька разів розрахувався через термінали. Знятими коштами він розпорядився на власний розсуд.

За попередніми даними, таким способом він оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн.

За результатами обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також потерпілі.

Нагадаємо, у Харківській області винесли вирок шахраю, який нібито збирав кошти «для ЗСУ». Небайдужі українці надсилали гроші, думаючи, що вони підуть за призначенням. Проте злочинець витрачав їх на власні потреби.

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