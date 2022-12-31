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Небайдужі українці надсилали великі суми: засудили шахрая, який збирав кошти «для ЗСУ»

20:00 1 січня 2023
шахрай

Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав чоловіка винним у шахрайстві. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

За матеріалами справи, під приводом збору коштів на потреби військовослужбовців Збройних Сил України таксист з Харкова розмістив оголошення, що начебто планує закупити бійцям амуніцію. Для цього вказав реквізити своєї картки. Відомо про 54 епізоди злочину, коли небайдужі українці надсилали гроші, думаючи, що вони підуть за призначенням. Суми варіюються — дехто скинув 500 гривень, хтось 1000, є й такі, що не шкодували захисникам по 3000 гривень за раз. Проте злочинець, отримуючи кошти, витрачав їх на власні потреби. Потерпілі звернулися до поліції та суду, але не подавали позовів про відшкодування втрачених коштів.

Обвинувачений винним себе визнав повністю, дав показання, що, дійсно, після початку війни допомагав різним людям, в тому числі й військовим. Потім він вирішив на цьому заробити та розмістив оголошення щодо необхідності збору грошей для військових, вказавши номер банківської картки. При цьому мав намір використати їх лише на власні потреби, зазначив, що йому соромно, дуже шкодував про вчинене та запевняв, що більше так не робитиме…

У вироку суду йдеться, що війна стала «золотими жнивами» для шахраїв, які видають себе за волонтерів і наживаються на бідах українців, але найгірше в цій історії — це тінь, яку кинув обвинувачений на діяльність справжніх волонтерів. Він використав авторитет благодійників для власного збагачення.

У підсумку суд призначив чоловіку 4 роки і 6 місяців реального тюремного покарання.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як не стати жертвою шахраїв при купівлі енергообладнання.

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