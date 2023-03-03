Все більше демографів вказують на взаємозв'язок низького заробітку і тривалості життя. Наприклад, до такого висновку прийшли вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Мейлмана при Колумбійському університеті у Нью-Йорку (США). Метою їхньої роботи було вивчення зв'язку низькооплачуваної праці з ризиком передчасної смерті, пише JAMА.

У вибірку включили 4002 жителів США у віці 50 — 57 років, які працювали протягом як мінімум трьох періодів у 1992 — 2004 та 1998 — 2010. З них 718 осіб (17,9%) зіткнулися з так званою нестійкою зайнятістю. Низьку заробітну плату отримували 366 осіб (9,1%), 1288 учасників (32,2%) періодично заробляли мало, а 2348 (58,7%) ніколи не отримували мало грошей.

Рівень смертності серед вказаних груп (з розрахунку на 10 тисяч осіб):

люди з високою зарплатою — 199 смертей;

ті, хто періодично отримував низьку заробітну плату, — 208 смертей;

ті, хто постійно отримував низьку заробітну плату, — 275 смертей.

Таким чином, постійно низький рівень доходу корелює з підвищеним ризиком передчасної смерті та надмірною смертністю, особливо у поєднанні з нестійкою зайнятістю.

Нагадаємо, що згідно з розрахунками Пенсійного фонду, за 2022 рік зарплата «середнього» українця склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).

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