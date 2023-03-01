Від багатства не втечеш: який знак на долонях обіцяє достаток

Щоб зрозуміти, чому людина не може розбагатіти, хоч багато працює, необхідно придивитися до знаків у неї на долонях. Як правило, ці прикмети завжди працюють, навіть якщо людина не вірить у хіромантію.

Про це пише інформаційний ресурс.

Які ж знаки на долоні обіцяють багатство?

Нитка багатства

Люди, у яких на долонях є невеликі смужки, розташовані між безіменним пальцем та мізинцем, можуть вважати себе щасливчиками. Якщо на кінцях вони розходяться, то людина отримає багатство, наприклад, у спадок або знайде скарб.

Грошова дорога

Така лінія може вказувати на те, що людина вміє заробляти великі суми, незалежно від того, де вона працює і чим займається. Знайти її нескладно — вона повинна йти від розуму до пальця Сатурна.

Мітка багатства

Мабуть, найвідоміший і найнадійніший знак багатства — трикутник між лінією розуму та долі. Якщо людина на руках має такі мітки, то вона ніколи не відчуватиме брак фінансів. Подібних трикутників на долонях може бути чимало, це означає, що буде багато можливостей для заробітку у житті цієї особи.

Тим не менш, якщо на трикутнику є хоч невеликий розрив, це може означати, що людина не вміє поводитися з грошима і швидко їх витрачає. Таким людям варто бути максимально обережними, інакше вони витрачатимуть свої накопичення швидше, ніж зароблятимуть.

Нагадаємо, астрологиня назвала 4 знаки зодіаку, які будуть «купатися у грошах» у перший місяць весни.

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