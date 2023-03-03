Пенсіонери у селі можуть отримувати допомогу від держави: як зареєструватись на програму

Попри війну в Україні продовжують діяти програми підтримки різних галузей сільського господарства, зокрема й тваринництва — з державного та регіональних бюджетів. Як отримати грошову допомогу власникам корів, розповіли на ресурсі GrowHow.

Зазначається, що обов'язкова умова отримання дотацій (на них можуть розраховувати як фермерські господарства, так і приватні власники тварин) — тварини мають бути зареєстровані.

Як пояснила директор департаменту агропромислового розвитку у Львівській обласній адміністрації Тетяна Гетьман, реєстрація та ідентифікація дають можливість постійно контролювати стан здоров’я тварини.

Крім цього, здійснюватиметься перевірка виробництва тваринницької продукції, яку згодом українці (серед яких чимало пенсіонерів) продають.

Для реєстрації тварини її власник повинен звернутися до державних установ ветеринарної медицини за місцем проживання.

Залежно від виду тварини процедуру проводять у різні терміни. Якщо це велика рогата худоба, вівці або кози — протягом 7 днів від народження, для свиней — від 60 днів від народження.

Довідково: лише у Львівській області власники ідентифікованих та зареєстрованих тварин у 2022 році отримали понад 26,2 млн. грн адресних дотацій за утримання 4952 корів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, скільки українцям доведеться заплатити за земельний пай у 2023 році.

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