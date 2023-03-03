38.43 / 39.20 40.36 / 41.28
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсіонери у селі можуть отримувати допомогу від держави: як зареєструватись на програму

18:10 3 березня 2023
Селянка з коровою

Попри війну в Україні продовжують діяти програми підтримки різних галузей сільського господарства, зокрема й тваринництва — з державного та регіональних бюджетів. Як отримати грошову допомогу власникам корів, розповіли на ресурсі GrowHow.

Зазначається, що обов'язкова умова отримання дотацій (на них можуть розраховувати як фермерські господарства, так і приватні власники тварин) — тварини мають бути зареєстровані.

Як пояснила директор департаменту агропромислового розвитку у Львівській обласній адміністрації Тетяна Гетьман, реєстрація та ідентифікація дають можливість постійно контролювати стан здоров’я тварини.

Крім цього, здійснюватиметься перевірка виробництва тваринницької продукції, яку згодом українці (серед яких чимало пенсіонерів) продають.

Для реєстрації тварини її власник повинен звернутися до державних установ ветеринарної медицини за місцем проживання.

Залежно від виду тварини процедуру проводять у різні терміни. Якщо це велика рогата худоба, вівці або кози — протягом 7 днів від народження, для свиней — від 60 днів від народження.

Довідково: лише у Львівській області власники ідентифікованих та зареєстрованих тварин у 2022 році отримали понад 26,2 млн. грн адресних дотацій за утримання 4952 корів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, скільки українцям доведеться заплатити за земельний пай у 2023 році.

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонер

Добавили максимум сто гривень, а не 24%: пенсіонери розповіли про результати індексації у березні

дата

«Три трійки, дві двійки та три нулі»: магія чарівної дзеркальної дати або як притягти гроші та багатство 3 березня 2023 року

Полив розсади

Яку воду любить розсада: починає рости, наче на дріжджах

зодіак

Прислухайтесь до велінь свого серця і допомагайте іншим: гороскоп від Анжели Перл на 3 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту