«До 450 тисяч гривень — на сад»: стало відомо про зміни в державній програмі

Урядом оновлено умови надання державної фінансової підтримки за програмою «єРобота», про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Як і раніше українці, які хочуть створити власну справу або розвинути існуючий бізнес, можуть претендувати на отримання гранту.

«Громадяни можуть отримати до 250 тисяч гривень на власну справу, до 450 тис грн — на сад,

до 7 млн грн — на теплицю, до 8 млн — на переробне підприємство.

Разом із тим із 19 листопада відповідно до постанови Кабміну від 15.11.2022 № 1283: збільшено строк для виконання обов’язкової умови договору мікрогранту щодо створення робочих місць. Якщо до змін 6-місячний строк для створення робочих місць отримувачами гранту починався з дня укладання договору мікрогранту, то з 19 листопада відлік відбувається з дня зарахування грантової допомоги на банківський рахунок отримувача".

За словами юристів, для участі у грантовому конкурсі для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства замість оригіналу проєкту висадки насаджень необхідно подати його скановану копію, підписану особою, яка його розробила.

«Заяви, подані без такої сканкопії, не розглядатимуться. Наразі гранти надаються на будівництво модульної теплиці площею від 0,4 га (до змін — 1,6 га) до 2,4 га відповідно до типового проєкту з кількістю створених нових робочих місць не менше 14 на 1 га площі теплиці для її будівництва (встановлення), придбання засобів виробництва (садивного матеріалу, насіння, технологічного обладнання), покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію модульної теплиці з урахуванням максимального розміру гранту:

0,4 — 0,6 гектара — 2 млн. грн;

0,8 — 1,2 гектара — 3,5 млн. грн;

1,6 — 2,4 гектара — 7 млн. грн".

Нагадаємо коментар фахівця про нові зміни у сфері трудових відносин.

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