Сховала труп чоловіка у комірчину та поїхала відпочивати до Єгипту: у Рівному винесли вирок у гучній справі про вбивство відомого перукаря

У Рівному, де раніше розслідувалася справа про вбивство дружиною чоловіка та поранення нею дитини, суд виніс вирок у ще одному кримінальному провадженні щодо «сімейного вбивства».

Як повідомляють у Рівненській обласній прокуратурі, суд визнав винною 29-річну рівнянку в умисному вбивстві свого чоловіка-перукаря.

Це сталося 8 лютого 2017 року, коли під час конфлікту на грунті ревнощів жінка завдала чоловікові 11 ножових ударів, від яких той помер на місці події.

«Обвинувачена замотала тіло у сміттєві пакети, заховала у коморі та закидала речами. Сама ж залишила двох дітей на бабусю і втекла до Єгипту, де її затримали. У травні того ж року жінку екстрадували до України. Тіло загиблого знайшли за кілька днів. Під час судового засідання жінка визнала свою вину та щиро розкаялася», — йдеться у повідомленні.

Вирок суду — 11 років і 5 місяців позбавлення волі. Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві суд дав 12 років тюрми чоловіку, який під час сварки стріляв з пневматичної зброї у свою цивільну дружину, а потім, аби уникнути відповідальності, вигадав історію її травми, від якої жінка померла у лікарні.

Фото Pixabay

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