«Якби вона знала, скільки разів кожен з нас помер за цей рік»: Ольга Мартиновська розповіла про неприємну розмову про українок у Франції

Суддя шоу «МайстерШеф» та рестораторка Ольга Мартиновська розповіла про неприємний випадок, який стався з нею у Франції. Він стосувався війни та нерозуміння її деякими європейцями.

В Instagram вона згадала, як у французських Канах літня мадам, яка почула розмову Мартиновської та її подруги у супермаркеті, спитала, чи вони не з України. Отримавши ствердну відповідь, мадам поцікавилася цінами в Україні, за чим послідував монолог про те, як біженці дорого коштують Європі.

«Щомісячно ВОНИ витрачають на нас щось типу 5 млрд євро, а ми ще й іноді не платимо за проїзд в автобусі і таке інше… Бурчала безупинно, що ми їмо їх хліб… Я сказала, що НАМ вони обходяться набагато дорожче — бо ми платимо життями, аби ВОНИ жили спокійно. Мадам скептично сказала: „Так, але то ваші чоловіки, а не ви!“ С**ка! Якби вона тільки знала, скільки разів кожен з нас вмер за цей рік. Вмер і продовжив жити, навіть якщо не дуже вже хотілося. Скільки разів нас розчленовували, а ми знову збиралися до купи і йшли далі, перемагати… Чи просто виживати… Скільки разів ми втрачали сенси жити… скільки разів, — пише Ольга. — Але це якась недолуга одиниця на схилі літ, яка збирається щось таки забрати з собою в могилу. Чесно? Хотілося посваритися. Але ми не про те! Ми знаємо чого варті і не потрібно нікому нічого доводити! Більшість звичайних людей підтримує і, більше того, захоплюється українцями, допомагає та плаче разом з нами! А такі низькочуттєві особи є скрізь — просто не зважайте! Кожен з нас має право жити — вільно, комфортно, щасливо!»

Фоловери відреагували на емоційну розповідь рестораторки.

Ексклюзивний матеріал з розповіддю Ольги Мартиновської про життя «Зараз нічого не хочеться. Навіть готувати і худнути» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із соцмереж

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