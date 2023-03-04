У США помер чоловік, у мозок якого проникла амеба: медики розповіли, як урятуватися від паразита

Низка урядових організацій США ретельно вивчає обставини смерті жителя штату Флорида. Чоловік помер 2 березня від рідкісного захворювання, яке офіційно називається первинним амебним менінгоенцефалітом Хвороба вражає мозок та порушує роботу нервової системи. У переважній більшості випадків вона призводить до смерті.

Джерелом зараження є амеба Неглерія Фоулер (Naegleria fowleri). У побуті її називають амебою, яка поїдає мозок. Вона мешкає у теплій прісній воді. Це може бути ставок, озеро, річка, басейн. Небезпека для людини це паразит становить лише у разі потрапляння в ніс. Далі амеба рухається нюховим нервом до головного мозку і вражає мозкову тканину.

Примітно, що потрапляння цього паразита в організм людини через рот ніякої небезпеки не становить. Заражену амебою воду можна пити. Дія Naegleria fowleri нейтралізується шлунковою кислотою.

Ім'я жителя Флориди, який помер унаслідок зараження, не називається. Відомо, що діагноз йому було поставлено 23 лютого. Через тиждень пацієнт помер.

Департамент охорони здоров'я Флориди вважає, що зараження відбулося внаслідок промивання носових пазух водопровідною водою. Американські медики попереджають, що робити це не можна в жодному разі. Промивати ніс рекомендується стерилізованою або дистильованою водою. Якщо ви все ж таки вирішили використовувати воду з-під крана, то її обов'язково потрібно прокип'ятити і остудити. Добре також додати у воду звичайну кухонну сіль із розрахунку чайну ложку на 500 мл.

Заразитися можна і під час купання у прісній водоймі. Тому рекомендується використовувати спеціальні затискачі для носа.

У первинного амебного менінгоенцефаліту характерні симптоми. Це сильний головний біль, різке підвищення температури, блювання, судоми, втрата орієнтації у просторі. Також можливі галюцинації.

У США цю хворобу діагностують у середньому у трьох осіб щороку. У період із 1962 по 2021 рік її виявили у 154 пацієнтів. З них вижили лише четверо.

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